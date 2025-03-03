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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

На выборах в Таджикистане без интриги

10:56 365

Народная демократическая партия Таджикистана набрала 51,9% голосов на выборах в парламенте. Об этом сообщил глава Центризбиркома Бахтиёр Худоёрзода, передает ТАСС.

Явка составила 85,3% — из 5,5 млн избирателей проголосовали более 4,7 млн человек.

Голосование прошло 2 марта, было открыто 3513 участков в стране и 36 за рубежом.

В парламенте Таджикистана 63 места: 22 депутата избираются по партийным спискам, 41 — по одномандатным округам. Всего на мандаты претендовали 241 кандидат.

Лидером партии с 1998 года остается президент Эмомали Рахмон.

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