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R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD

10:54 291

Первый фармацевтический завод Азербайджана R-Pharm стал лауреатом престижной премии AzerbaijanBusinessAward в номинации «За вклад в создание национальной промышленной фармацевтики». Эта награда подчеркивает стратегическую роль завода в формировании современной фармацевтической индустрии страны, локализации производства лекарственных препаратов и внедрении передовых технологий.

Завод R-Pharm первым в Азербайджане наладил выпуск инновационных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP. Сегодня завод не только обеспечивает пациентов жизненно важными лекарственными средствами, но и вносит значительный вклад в развитие кадрового потенциала страны, активно привлекая и обучая местных специалистов сотрудничая с Бакинским филиалом Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова.

«Для R-Pharm важно не только производить качественные и доступные лекарства, но и развивать фармацевтическую отрасль Азербайджана в целом. Сегодня на заводе работает высокопрофессиональная команда, включающая ведущих местных специалистов, чей опыт и знания способствуют дальнейшему росту национальной фармацевтики», – отметил директор производства завода R-Pharm Анар Самедов, получая премию.

Azerbaijan Business Award — одна из самых престижных премий в сфере бизнеса Азербайджана, учрежденная в 2009 году. Она отмечает лучшие компании, создающие новый имидж национального бизнеса и продвигающие высокие стандарты деловой этики. Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам рынка, демонстрирующим высокие темпы роста и инновационный подход.

Фармацевтический комплекс Группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане был торжественно открыт 9 декабря 2019 года в Пираллахинском промышленном парке при активной поддержке Министерства экономики Азербайджана.

Фармацевтический завод R-Pharm в Баку является одним из самых современных в СНГ. Его инфраструктура включает производственный, лабораторный и логистический блоки. Площадь высокотехнологичного участка составляет 4,6 га., а производственная мощность завода превышает 250 млн. единиц продукции в год. Завод успешно прошел сертификационный аудит Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана, подтвердив свое соответствие принципам и стандартам надлежащей производственной практики (GMP), в том числе принятым в Европейском Союзе (GMPEU).

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