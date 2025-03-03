В России ликвидировали террориста

Сотрудники ФСБ России нейтрализовали участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро, говорится в сообщении спецслужбы.

В информации отмечается, что в Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», - уточнили в ФСБ РФ.

Утверждается, что после совершения нападений террорист планировал выехать в Афганистан.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», - сообщили в ФСБ.

В ходе следственных действий по месту его проживания обнаружены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.