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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

В Турции ждут Путина, но даты пока нет

11:15 208

Анкара ожидает приезда президента РФ Владимира Путина, однако конкретные сроки визита пока не определены, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы на высшем уровне заявили, что ждем уважаемого Владимира Путина», — отметил собеседник агентства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал приглашение российскому лидеру посетить страну.

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