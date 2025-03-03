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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Венгрия опять вставляет палки в колеса

11:21 144

Венгрия на встрече послов Европейского Союза (ЕС) заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине, сообщает Politico.

По информации издания, Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на выделение Евросоюзом военной помощи Украине еще на десятки миллиардов евро и выступит против поспешного решения вопроса о продлении индивидуальных санкций против российских физлиц и компаний.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом начать прямые переговоры между Евросоюзом и Россией.

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