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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов

Отдел информации
11:57 2759

Азербайджанский игрок в покер Рамин Гаджиев занял первое место в списке победителей международного турнира Triton Jeju, выиграв 1,5 миллиона долларов.

Турнир, проходивший в Южной Корее и стартовавший 26 февраля, собрал 252 участников, среди которых Гаджиев показал лучший результат и завоевал главный приз.

Ранее, в 2023 году, он выиграл 4,1 миллиона долларов на турнире Triton, который проходил на Кипре.

Гаджиев является одним из самых известных игроков в покер на международном уровне и регулярно принимает участие в различных турнирах. На данный момент его общий выигрыш на международных покерных турнирах составляет 11,3 миллиона долларов. Половину этой суммы он заработал на турнирах серии Triton.

В южнокорейском турнире призовые получили 39 лучших игроков: общий призовой фонд составил 7 миллионов 560 тысяч долларов. Для участия в соревнованиях каждый игрок вносил вступительный взнос в размере 30 тысяч долларов.

Второе место в списке победителей занял россиянин Вячеслав Балаев, получивший приз в размере 1 миллиона долларов. Третье место досталось Ренджи Мао — он заработал 737 тысяч долларов.

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