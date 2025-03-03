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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Страны Балтии недовольны саммитом по Украине

12:01 1237

Тот факт, что страны Балтии не были приглашены на воскресный саммит в Лондоне, где обсуждалось продолжение военной помощи Киеву, было просчетом организаторов, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«Это была ошибка. Страны Балтии, которые являются прифронтовыми государствами, которые непосредственно граничат с Россией, непременно должны участвовать в таких дискуссиях», — сказал Кестутис Будрис в эфире национального радио LRT.

Любые решения по Украине, по мнению Будриса, так или иначе затронут страны Балтии. «Их последствия мы почувствуем незамедлительно», — отметил министр.

Глава МИД Литвы считает, что Запад не должен расходиться в обсуждении ситуации в Украине, для этого необходим один формат. «Иметь несколько форматов для обсуждения положения в Украине, встречаться в разном составе в разных европейских столицах - непозволительная роскошь. Нам следует концентрироваться на едином формате», — сказал он.

Позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед странами Балтии за то, что они не были приглашены на саммит по безопасности и обороне в Лондоне.

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