USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Курение станет дороже

12:09 1584

С 3 марта в Азербайджане увеличились цены на некоторые марки сигарет.

Как сообщает haqqin.az, поставщики заранее предупредили продавцов о предстоящем подорожании.

В частности, цена на сигареты LD, Winston и Sobranie поднялась на 0,20 маната.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время подорожает продукция марки Kent.

Причины роста цен пока официально не комментируются, но не исключено, что в будущем табачная продукция продолжит дорожать.

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1380
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2597
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 868
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7345
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2764
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3454
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6461
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15948
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8470
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14556
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7463

ЭТО ВАЖНО

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1380
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2597
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 868
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7345
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2764
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3454
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6461
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15948
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8470
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14556
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться