Курение станет дороже

В частности, цена на сигареты LD, Winston и Sobranie поднялась на 0,20 маната.

Как сообщает haqqin.az, поставщики заранее предупредили продавцов о предстоящем подорожании.

С 3 марта в Азербайджане увеличились цены на некоторые марки сигарет.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время подорожает продукция марки Kent.

Причины роста цен пока официально не комментируются, но не исключено, что в будущем табачная продукция продолжит дорожать.