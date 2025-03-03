Курение станет дороже
12:09 1584
С 3 марта в Азербайджане увеличились цены на некоторые марки сигарет.
Как сообщает haqqin.az, поставщики заранее предупредили продавцов о предстоящем подорожании.
В частности, цена на сигареты LD, Winston и Sobranie поднялась на 0,20 маната.
Кроме того, ожидается, что в ближайшее время подорожает продукция марки Kent.
Причины роста цен пока официально не комментируются, но не исключено, что в будущем табачная продукция продолжит дорожать.
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