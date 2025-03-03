Власти Грузии о «предательстве» оппозиции

Три года назад внешние силы, неправительственные организации (НПО) и оппозиция «хотели втянуть Грузию в войну». Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсетях.

По его словам, эти силы «своим безответственным поведением под влиянием извне подвергли страну большому риску», однако Грузия «благодаря мудрости народа и решимости властей смогла избежать этой опасности».

Папуашвили также выступил против допуска подобных сил к власти.

«Они предали нас три года назад. Нам нельзя забывать об этом», - сказал он.