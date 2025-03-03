USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Власти Грузии о «предательстве» оппозиции

12:08 762

Три года назад внешние силы, неправительственные организации (НПО) и оппозиция «хотели втянуть Грузию в войну». Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсетях.

По его словам, эти силы «своим безответственным поведением под влиянием извне подвергли страну большому риску», однако Грузия «благодаря мудрости народа и решимости властей смогла избежать этой опасности».

Папуашвили также выступил против допуска подобных сил к власти.

«Они предали нас три года назад. Нам нельзя забывать об этом», - сказал он.

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1382
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2600
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 869
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7345
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2768
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3456
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6461
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15948
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8470
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14557
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7463

ЭТО ВАЖНО

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1382
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2600
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 869
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7345
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2768
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3456
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6461
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15948
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8470
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14557
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться