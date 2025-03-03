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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Анкара хочет снять оковы с Сирии

12:11 966

Дипломаты Турции и Великобритании обсудят вопрос снятия санкций с Сирии на консультациях в Анкаре, сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

По информации источника издания, для этого в понедельник в турецкой столице встретятся замглавы внешнеполитического ведомства Турции Нух Йылмаз и его британский коллега Хэмиш Фалконер.

«Турецкая сторона на этих консультациях, как ожидается, изложит взгляды и ожидания Турции относительно безопасности, стабильности и экономической ситуации в Сирии. Будет заявлено о необходимости полной отмены введенных в отношении Сирии санкций без предварительных условий. Это необходимо для восстановления и экономического развития Сирии», - отметил источник.

Дипломаты также проанализируют ситуацию вокруг усилий новой сирийской администрации в деле «национального примирения и важности поддержки этих шагов со стороны международного сообщества».

Отдельно Йылмаз и Фалконер обсудят действия Израиля в Сирии. «Ожидается, что будет акцентировано внимание на необходимости остановить действия Израиля, которые открыто нарушают и угрожают суверенитету Сирии», - отметил собеседник.

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