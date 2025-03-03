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Армения не дождется американских таможенников

12:20 1150

Американские специалисты по таможенному и пограничному контролю до сих пор не прибыли в Армению из-за смены администрации в Белом доме, сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян армянским СМИ.

В январе во время подписания Хартии стратегического партнерства между Арменией и США тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что в ближайшие недели в Армению прибудет группа специалистов для работы с армянскими партнерами по вопросам пограничной безопасности. Однако визит, как сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Рафаэль Геворкян, до сих пор не состоялся.

Ованнисян отметил, что достигнутые в январе договоренности остаются в силе, но срок их реализации задерживается из-за смены команды в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что вопросы с соседним Ираном согласованы.

Напомним, что соглашение между Ереваном и Вашингтоном охватывает множество ключевых областей, в которых США намерены оказывать поддержку Армении. Это касается экономики (включая энергетику и инновации), обороны, безопасности, развития демократии и правосудия. Одним из элементов сотрудничества является укрепление пограничной безопасности и создание совместной комиссии для решения этих вопросов. В рамках этого соглашения в ближайшее время в Армению должна прибыть группа по таможенному и пограничному контролю для улучшения пограничной безопасности.

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