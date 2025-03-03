Армения не дождется американских таможенников

Американские специалисты по таможенному и пограничному контролю до сих пор не прибыли в Армению из-за смены администрации в Белом доме, сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян армянским СМИ.

В январе во время подписания Хартии стратегического партнерства между Арменией и США тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что в ближайшие недели в Армению прибудет группа специалистов для работы с армянскими партнерами по вопросам пограничной безопасности. Однако визит, как сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Рафаэль Геворкян, до сих пор не состоялся.