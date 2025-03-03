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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина

12:24 1069

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть более насущные вопросы, чем «волноваться из-за (президента России Владимира) Путина».

По его мнению, такой подход необходим для того, чтобы «не закончить как Европа».

«Нам следует меньше волноваться из-за Путина, а больше – из-за банд мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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