Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть более насущные вопросы, чем «волноваться из-за (президента России Владимира) Путина».

По его мнению, такой подход необходим для того, чтобы «не закончить как Европа».

«Нам следует меньше волноваться из-за Путина, а больше – из-за банд мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.