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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

ЕС не готов действовать по Украине без США

12:25 686

Ряд европейских лидеров, несмотря на обещания поддерживать Украину, дал понять Киеву, что предпочел бы увидеть, как он восстанавливает свои связи с Вашингтоном, а не двигается вперед без США, пишет портал Euractiv.

Издание приводит слова официального представителя сообщества, который отметил, что лидерам ЕС «важно продолжать тесно сотрудничать с США, в частности, в контексте НАТО», и что «будущий европейский вклад в дополнительные гарантии безопасности должен быть разработан рука об руку с США».

Напомним, что 2 марта в Лондоне прошла встреча, посвященная урегулированию ситуации в Украине. Там собрались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Как отмечает портал, европейским союзникам Киева не хватает явного лидера, который мог бы возглавить усилия по урегулированию в Украине, и ЕС не хочет идти в этом направлении без США. Euractiv указывает, что прошедшие две встречи европейских лидеров в Париже не привели к разработке конкретных планов урегулирования.

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