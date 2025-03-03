Русские продвинулись в Курской области

Российские войска продвинулись в Курской области, в районе населенного пункта Погребки на северной оконечности украинского плацдарма, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Отмечается, что под российский контроль вернулось село Орловка, а Новая Сорочина перешла из украинской в серую зону (россияне заявляли ранее, что отбили это село).

Ранее россияне продвинулись на этом участке, вернув контроль над Погребками.

Кроме того, у РФ два продвижения в направлении Харьковской области, а также под Покровском.