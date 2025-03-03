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Итоги экстренного саммита по Украине

Массовая гибель украинских военных

12:38 2625

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подтвердил российский удар баллистической ракетой по полигону в Днепропетровской области, в результате чего погибли украинские военнослужащие, пишут украинские СМИ.

В субботу Минобороны РФ сообщало, что российской армией нанесен удар комплексом «Искандер-М» по полигону армии Украины в Днепропетровской области. Утверждалось, что в результате ракетного удара погибли до 150 военнослужащих ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В сообщении ведомства говорилось, что на полигоне проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

«Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем», - написал Драпатый, таким образом подтвердив удар по полигону.

В то же время он не раскрыл деталей, где именно произошла трагедия и какое количество жертв и пострадавших. По его словам, сейчас идет расследование обстоятельств трагедии, и он лично следит за каждым шагом.

«Ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами», - сообщил командующий Сухопутными войсками.

Он заявил, что уже назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли «отмазаться».

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