Теракт в Хайфе: есть жертвы

Вооруженный ножом мужчина, напавший на людей на центральном автовокзале в Хайфе на севере Израиля, ликвидирован, сообщила пресс-служба израильской полиции. «Атака на автовокзал в Хайфе - это нападение с использованием холодного оружия, на месте происшествия находятся силы полиции, террорист ликвидирован», - говорится в заявлении. Военный корреспондент КАН-«Хадашот» Итай Блюменталь передает, что нападение с ножом на центральной автобусной станции «Лев а-Мифрац» в Хайфе совершил израильский араб, житель Шфарама в возрасте около 20 лет. По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести.

* * * 13:08 Один из пострадавших в результате нападения террористов в израильском городе Хайфа погиб, сообщают израильские СМИ. Согласно информации, 70-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили после нападения в торговом центре «Лев а-Мифрац». Еще четыре раненых находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии — мужчина и женщина около 30 лет и подросток около 15 лет. Состояние 70-летней женщины оценивается как среднее.