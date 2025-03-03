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Теракт в Хайфе: есть жертвы

обновлено 13:33
13:33 900

Вооруженный ножом мужчина, напавший на людей на центральном автовокзале в Хайфе на севере Израиля, ликвидирован, сообщила пресс-служба израильской полиции.

«Атака на автовокзал в Хайфе - это нападение с использованием холодного оружия, на месте происшествия находятся силы полиции, террорист ликвидирован», - говорится в заявлении.

Военный корреспондент КАН-«Хадашот» Итай Блюменталь передает, что нападение с ножом на центральной автобусной станции «Лев а-Мифрац» в Хайфе совершил израильский араб, житель Шфарама в возрасте около 20 лет. По словам свидетелей, террорист вышел из автобуса и накинулся на людей с ножом. В результате теракта был убит мужчина в возрасте около 70 лет, трое получили тяжелые ранения, пожилая женщина получила ранения средней степени тяжести.

* * * 13:08

Один из пострадавших в результате нападения террористов в израильском городе Хайфа погиб, сообщают израильские СМИ.

Согласно информации, 70-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили после нападения в торговом центре «Лев а-Мифрац».

Еще четыре раненых находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии — мужчина и женщина около 30 лет и подросток около 15 лет. Состояние 70-летней женщины оценивается как среднее.

*** 12:37

Не менее пяти человек получили ранения в результате нападения с использованием огнестрельного оружия на центральном автовокзале в Хайфе на севере Израиля. Об этом сообщил портал Ynet.

Двое нападавших были нейтрализованы.

По предварительной информации, террористы напали на посетителей в торговом центре «Лев а-Мифрац» в Хайфе. Отмечается, что «Лев а-Мифрац» - это центральная автобусная станция, железнодорожная станция и торговый центр.

Сообщается, что один из пострадавших в критическом состоянии, трое в тяжелом, еще один получил ранение средней степени тяжести.

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