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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Европа недовольна США

12:49 806

Поведение властей США в отношении войны в Украине изменилось после их встречи с российскими чиновниками, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас в интервью телеканалу CBS.

«Мы вместе с новой американской администрацией разработали проект резолюции по поддержке Украины. Однако после встречи с русскими что-то изменилось, и их поведение стало другим», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая администрация США открыто выражает намерение урегулировать войну в Украине.

25 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

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