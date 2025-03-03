Европа недовольна США

Поведение властей США в отношении войны в Украине изменилось после их встречи с российскими чиновниками, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас в интервью телеканалу CBS.

«Мы вместе с новой американской администрацией разработали проект резолюции по поддержке Украины. Однако после встречи с русскими что-то изменилось, и их поведение стало другим», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая администрация США открыто выражает намерение урегулировать войну в Украине.

25 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.