Болезни уха: какие они бывают

— Попадание инородных тел в ухо может быть вызвано такими причинами, как наружный отит, скопление ушной серы, дискомфорт, случайное попадание, детские шалости и любопытство. У детей старшего возраста могут отмечаться боли в ушах, беспокойство и раздражительность, а у детей младшего возраста — выделения из уха, боль в ушах и кашель. Живые насекомые редко попадают в наружный слуховой проход, вызывая дискомфорт и шум. Если канал полностью закупорен, иногда может возникнуть боль и потеря слуха. У младенцев и чувствительных подростков для удаления инородного тела требуется общая анестезия. Живые инородные тела в наружном слуховом проходе следует нейтрализовать местной анестезией, маслом или спиртовым раствором. Посторонние предметы из растительного материала не должны соприкасаться с водой, так как при контакте с водой они разбухают. Острые посторонние предметы и инструменты могут повредить барабанную перепонку. Извлечение инородных тел из уха должно осуществляться только врачом.

— Что является причиной шума в ушах у детей каждый раз, когда они принимают душ?

— Накопление ушной серы — это состояние, вызванное скоплением ушной серы в ушном канале, которое временно ухудшает слух. Ушная сера может быть твердой или мягкой и обычно выводится из слухового прохода наружу при жевательных движениях. Закупорка происходит при чрезмерном выделении ушной серы. Жесткие волосы, слущивание эпителия, экзоцитоз, слуховые аппараты, остеома и узкий слуховой проход — вот некоторые из факторов, которые увеличивают секрецию ушной серы. Потеря слуха происходит, когда слуховой проход полностью заблокирован. Могут возникнуть шум в ушах, рефлекторный кашель, головокружение и боль в ушах. Во время принятия душа или плавания вода попадает в ушной канал, и он блокируется, вызывая симптомы шума в ушах и заложенности уха. Заложенность ушей устраняется врачами. Ушные капли размягчают серу и способствуют ее естественному выведению.

— При каких случаях у детей возникает острый наружный отит?

— Наружный отит - острое воспаление наружного слухового прохода. Основными симптомами являются боль в ушах, потеря слуха и зуд в ушах. Чаще всего это заболевание встречается у детей, которые растут в жарком и влажном климате, занимаются плаванием и имеют проблемы с кожей. Его также называют отитом пловца, поскольку оно чаще встречается у пловцов. В основном это односторонний процесс. Высокая температура и влажность окружающей среды, мацерация кожи, вызванная погружением в воду, а также местная травма вызывают острый наружный отит.

Обычно после купания у детей возникает зуд в одном или обоих ушах. Острая боль начинается параллельно с чувствительностью в ухе. Боль в ухе резко усиливается при движении уха. Может возникнуть отек, который полностью перекроет наружный слуховой проход, что приведет к потере слуха. При осмотре наружный слуховой проход закрыт отеком и очень чувствителен; движение ушной раковины усиливает боль. Лимфаденопатия может наблюдаться спереди от козелка. При легком и умеренном наружном отите важно очистить слуховой проход и применить растворы антибиотиков, антисептиков или уксуса. Если слуховой проход сильно опух, необходимо использовать лечебные тампоны.

— Что такое острое воспаление барабанной перепонки?

— Экзема уха — распространенное заболевание, особенно среди детей. Может возникать как изолированное заболевание или как локальное проявление генерализованной формы экземы. Причинами экземы могут быть экссудативный диатез, конституциональные аномалии, нарушения питания и обмена веществ у детей, а также индивидуальная непереносимость некоторых лекарственных препаратов. Иногда солнечный свет может также вызывать экзему. К местным причинам относятся гнойные выделения из уха. Экзема может быть острой или хронической. При острой экземе процесс захватывает слуховой проход и наружный слуховой проход. Вначале кожа краснеет и опухает, что сопровождается зудом и чувством жжения. Повышение температуры случается редко. Зуд ухудшает течение заболевания и способствует повреждению воспаленной кожи. Вскоре образуются абсцессы с серозным содержимым. Когда они лопаются, после себя оставляют водянистую поверхность. Позже образуется корочки.

В некоторых случаях, если экзема вызвана вышеперечисленными распространенными заболеваниями, процесс затягивается и наблюдается хроническое течение. Хроническая экзема характеризуется распространением процесса на все слои кожи. В этом случае происходит деформация слухового прохода. На разных участках кожи образуются трещины, покрытые гноем, из-под которых сочится гноевидная жидкость. Когда процесс распространяется на слуховой проход, он сужается. В некоторых случаях отмечается образование чешуек в виде толстых трещин, покрывающих кожу.

Диагностика экземы несложна. Экзему следует отличать от рожистого воспаления, перихондрита ушной раковины и диффузного наружного отита. Прогноз при острой экземе благоприятный. Хроническая экзема, как известно, является рецидивирующим незаразным заболеванием. При лечении экземы необходимо учитывать и воздействовать на эндогенные и экзогенные факторы.

Перихондрит и хондрит — это инфекции хряща, обычно вызванные травмой или хирургическим вмешательством в хрящ. Основными жалобами являются боль и сильный зуд в наружном слуховом проходе. Кожа над мочкой уха чувствительна, опухла и отёчна. В тяжелых случаях на пораженном участке образуется корочка.