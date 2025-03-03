USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

В США ссору с Зеленским назвали успехом Трампа

13:06 655

Горячая дискуссия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме стала значительным успехом для администрации США, поскольку продемонстрировала, что интересы Соединенных Штатов для Трампа всегда на первом месте. Такое мнение высказали аналитики телеканала CNN.

По их мнению, теперь трудно представить, как Зеленский будет вести переговоры с Трампом, который, как ожидается, может сократить разведывательную и иную помощь Киеву, что затруднит положение украинских военных на поле боя. Защита интересов США и отказ от финансирования других государств стали одними из главных предвыборных лозунгов Трампа. В этой связи «публичная критика Зеленского» стала триумфом для сторонников Трампа и его команды, отмечает телеканал.

Ранее The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что 3 марта Трамп обсудит с командой вопрос о прекращении помощи Украине.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1391
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2644
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 871
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7349
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2798
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3464
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15955
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8476
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14559
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7470

ЭТО ВАЖНО

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1391
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2644
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 871
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7349
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2798
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3464
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15955
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8476
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14559
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться