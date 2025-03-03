В США ссору с Зеленским назвали успехом Трампа

Горячая дискуссия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме стала значительным успехом для администрации США, поскольку продемонстрировала, что интересы Соединенных Штатов для Трампа всегда на первом месте. Такое мнение высказали аналитики телеканала CNN.

По их мнению, теперь трудно представить, как Зеленский будет вести переговоры с Трампом, который, как ожидается, может сократить разведывательную и иную помощь Киеву, что затруднит положение украинских военных на поле боя. Защита интересов США и отказ от финансирования других государств стали одними из главных предвыборных лозунгов Трампа. В этой связи «публичная критика Зеленского» стала триумфом для сторонников Трампа и его команды, отмечает телеканал.