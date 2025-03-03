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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Китай наносит ответный удар

13:13 936

Китай обсуждает возможность введения дополнительных пошлин на импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, сообщает газета Global Times со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что эти меры станут ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа,

«Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, то Китай обязательно примет решительные, мощные контрмеры», — рассказал источник.

Помимо введения дополнительных пошлин, Китай может принять и другие ответные меры, которые не связаны с тарифами, сообщил источник.

Напомним, что по решению президента США Дональда Трампа 4 февраля вступили в силу тарифы в размере 10% на импорт из Китая. Позже президент США сообщил, что с 4 марта в отношении Китая будет введён ещё один пакет пошлин, ставка которых также составит 10%.

С 10 февраля Китай в качестве ответного шага ввёл дополнительные пошлины в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из Соединённых Штатов Америки, а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с крупными двигателями и пикапы.

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