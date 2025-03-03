Зеленскому надо быть хитрее
Как уже ранее сообщал haqqin.az, с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом случилась неприятность. Через сутки после скандального общения в Белом доме с Владимиром Зеленским он приехал на горнолыжный курорт в штате Вермонт, чтобы покататься на лыжах. Но местные жители не дали ему этого сделать! Их негодование вызвало то, как Трамп и Вэнс обошлись с высоким украинским гостем.
Конечно, это была ошибка - ехать кататься на лыжах в логово отпетых либералов сенатора-социалиста Берни Сандерса. Ему нужно было избрать один из курортов в Аспене, что в штате Колорадо. Хотя постойте, там на президентских выборах победила Камала Харрис. Тоже не вариант. Уже не говоря о заснеженных горках штата Нью-Йорк, там могло быть еще хуже, чем в Вермонте.
Вэнсу следовало избрать штат Юта. В нем победил Трамп и там живут спокойные мормоны, которые встретили бы высокого гостя, радостно размахивая американскими флажками.
Но отдельно взятый курорт в Вермонте был в минувшие выходные не единственным местом протестов и гражданского неповиновения в Америке. На Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось 10 тысяч человек, презрев мороз, который в этом городе из-за влажности бывает свирепым. Они развернули транспарант метров сто длиной, окрашенный в сине-желтый цвет украинского флага. А в это же время сотни демонстрантов собрались у дилерского центра Tesla с плакатами «Арестуйте Маска!» и «Зеленский - герой!».
Митинги прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии и других городах США.
Из Европы также приходят сообщение о солидарности с Украиной. Крупнейшая норвежская топливная компания Haltbakk похвалила Зеленского за его сдержанность и обвинила руководство США в провокации. Компания отказалась заправлять у себя американские подводные лодки после того, как Трамп-Вэнс отчитали Зеленского.
Хорошо, ну а что думают по поводу случившегося титаны политологической мысли Америке, как им видится будущее украино-американских отношений?
«Перепалка в Белом доме вызвала несварение желудка, но она не потрясла основы этой войны, - пишет известный колумнист Дэвид Игнатиус. - Россия медленно продвигается в глубь Украины. А США при Трампе переходят от поддержки Киева к роли брокера мира, еще лучше сказать — требователя - с растущей симпатией к России».
Европейские страны, считает обозреватель, могут помочь Зеленскому в боях. Но они не могут дать ему победу. И Трамп, пишет Игнатиус, был, к сожалению, прав, когда говорил, что украинский лидер находится «не в лучшем положении» и что у него «нет карт» (имелись в виду, конечно, карты козырные).
Автор статьи ссылается на Кевина Ревина, отставного бригадного генерала США, который говорит: «Даже уборщицы понимают, что Россия не пойдет ни на какое прекращение огня, пока ее войска продолжают наступление». Трамп, продолжает генерал, «шокирующим образом потерял здесь (в Америке) свою ценность, в частности, потому, что большинство украинцев, которые за него проголосовали, рассчитывая на его вмешательство в конфликт, теперь расстались с этой надеждой».
Игнатиус считает, что Зеленскому следовало бы изучить театральный перформанс британского премьера Кира Стармера, который до этого мастерски польстил Трампу. Он передал ему еще до начала переговоров официальное приглашение, с гербом монарха на бумаге от короля Карла III. И после этого — вот вам результат - Трамп громко объявил, что он поддерживает 5 статью НАТО о коллективной обороне.
Множество политологов советуют Владимиру Зеленскому быть хитрее и использовать безграничное самолюбование Дональда Трампа. В США уверены, что его переговоры с Зеленским по поводу минералов скоро возобновятся, но не тогда, когда украинский президент, как говорит американский лидер, «будет готов к этим переговорам», а когда к ним будет готов сам Трамп. И желательно, чтобы у него не было в рукаве крапленых карт.