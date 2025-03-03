USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Зеленскому надо быть хитрее

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
13:18 713

Как уже ранее сообщал haqqin.az, с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом случилась неприятность. Через сутки после скандального общения в Белом доме с Владимиром Зеленским он приехал на горнолыжный курорт в штате Вермонт, чтобы покататься на лыжах. Но местные жители не дали ему этого сделать! Их негодование вызвало то, как Трамп и Вэнс обошлись с высоким украинским гостем.

Вэнсу следовало избрать штат Юта. В нем победил Трамп и там живут спокойные мормоны

Конечно, это была ошибка - ехать кататься на лыжах в логово отпетых либералов сенатора-социалиста Берни Сандерса. Ему нужно было избрать один из курортов в Аспене, что в штате Колорадо. Хотя постойте, там на президентских выборах победила Камала Харрис. Тоже не вариант. Уже не говоря о заснеженных горках штата Нью-Йорк, там могло быть еще хуже, чем в Вермонте.

Вэнсу следовало избрать штат Юта. В нем победил Трамп и там живут спокойные мормоны, которые встретили бы высокого гостя, радостно размахивая американскими флажками.

Но отдельно взятый курорт в Вермонте был в минувшие выходные не единственным местом протестов и гражданского неповиновения в Америке. На Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось 10 тысяч человек, презрев мороз, который в этом городе из-за влажности бывает свирепым. Они развернули транспарант метров сто длиной, окрашенный в сине-желтый цвет украинского флага. А в это же время сотни демонстрантов собрались у дилерского центра Tesla с плакатами «Арестуйте Маска!» и «Зеленский - герой!».

Митинги прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии и других городах США.

Игнатиус считает, что Зеленскому следовало бы изучить театральный перформанс британского премьера Кира Стармера, который до этого мастерски польстил Трампу

Из Европы также приходят сообщение о солидарности с Украиной. Крупнейшая норвежская топливная компания Haltbakk похвалила Зеленского за его сдержанность и обвинила руководство США в провокации. Компания отказалась заправлять у себя американские подводные лодки после того, как Трамп-Вэнс отчитали Зеленского.

Хорошо, ну а что думают по поводу случившегося титаны политологической мысли Америке, как им видится будущее украино-американских отношений?

«Перепалка в Белом доме вызвала несварение желудка, но она не потрясла основы этой войны, - пишет известный колумнист Дэвид Игнатиус. - Россия медленно продвигается в глубь Украины. А США при Трампе переходят от поддержки Киева к роли брокера мира, еще лучше сказать — требователя - с растущей симпатией к России».

Европейские страны, считает обозреватель, могут помочь Зеленскому в боях. Но они не могут дать ему победу. И Трамп, пишет Игнатиус, был, к сожалению, прав, когда говорил, что украинский лидер находится «не в лучшем положении» и что у него «нет карт» (имелись в виду, конечно, карты козырные).

Желательно, чтобы у Трампа не было в рукаве крапленых карт

Автор статьи ссылается на Кевина Ревина, отставного бригадного генерала США, который говорит: «Даже уборщицы понимают, что Россия не пойдет ни на какое прекращение огня, пока ее войска продолжают наступление». Трамп, продолжает генерал, «шокирующим образом потерял здесь (в Америке) свою ценность, в частности, потому, что большинство украинцев, которые за него проголосовали, рассчитывая на его вмешательство в конфликт, теперь расстались с этой надеждой».

Игнатиус считает, что Зеленскому следовало бы изучить театральный перформанс британского премьера Кира Стармера, который до этого мастерски польстил Трампу. Он передал ему еще до начала переговоров официальное приглашение, с гербом монарха на бумаге от короля Карла III. И после этого — вот вам результат - Трамп громко объявил, что он поддерживает 5 статью НАТО о коллективной обороне.

Множество политологов советуют Владимиру Зеленскому быть хитрее и использовать безграничное самолюбование Дональда Трампа. В США уверены, что его переговоры с Зеленским по поводу минералов скоро возобновятся, но не тогда, когда украинский президент, как говорит американский лидер, «будет готов к этим переговорам», а когда к ним будет готов сам Трамп. И желательно, чтобы у него не было в рукаве крапленых карт.

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1395
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2653
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 872
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7350
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2802
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3466
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15956
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8477
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14562
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7470

ЭТО ВАЖНО

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1395
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2653
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 872
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7350
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2802
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3466
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15956
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8477
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14562
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться