Зеленскому надо быть хитрее

Как уже ранее сообщал haqqin.az, с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом случилась неприятность. Через сутки после скандального общения в Белом доме с Владимиром Зеленским он приехал на горнолыжный курорт в штате Вермонт, чтобы покататься на лыжах. Но местные жители не дали ему этого сделать! Их негодование вызвало то, как Трамп и Вэнс обошлись с высоким украинским гостем.

Конечно, это была ошибка - ехать кататься на лыжах в логово отпетых либералов сенатора-социалиста Берни Сандерса. Ему нужно было избрать один из курортов в Аспене, что в штате Колорадо. Хотя постойте, там на президентских выборах победила Камала Харрис. Тоже не вариант. Уже не говоря о заснеженных горках штата Нью-Йорк, там могло быть еще хуже, чем в Вермонте. Вэнсу следовало избрать штат Юта. В нем победил Трамп и там живут спокойные мормоны, которые встретили бы высокого гостя, радостно размахивая американскими флажками. Но отдельно взятый курорт в Вермонте был в минувшие выходные не единственным местом протестов и гражданского неповиновения в Америке. На Таймс-сквер в Нью-Йорке собралось 10 тысяч человек, презрев мороз, который в этом городе из-за влажности бывает свирепым. Они развернули транспарант метров сто длиной, окрашенный в сине-желтый цвет украинского флага. А в это же время сотни демонстрантов собрались у дилерского центра Tesla с плакатами «Арестуйте Маска!» и «Зеленский - герой!». Митинги прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии и других городах США.

Из Европы также приходят сообщение о солидарности с Украиной. Крупнейшая норвежская топливная компания Haltbakk похвалила Зеленского за его сдержанность и обвинила руководство США в провокации. Компания отказалась заправлять у себя американские подводные лодки после того, как Трамп-Вэнс отчитали Зеленского. Хорошо, ну а что думают по поводу случившегося титаны политологической мысли Америке, как им видится будущее украино-американских отношений? «Перепалка в Белом доме вызвала несварение желудка, но она не потрясла основы этой войны, - пишет известный колумнист Дэвид Игнатиус. - Россия медленно продвигается в глубь Украины. А США при Трампе переходят от поддержки Киева к роли брокера мира, еще лучше сказать — требователя - с растущей симпатией к России». Европейские страны, считает обозреватель, могут помочь Зеленскому в боях. Но они не могут дать ему победу. И Трамп, пишет Игнатиус, был, к сожалению, прав, когда говорил, что украинский лидер находится «не в лучшем положении» и что у него «нет карт» (имелись в виду, конечно, карты козырные).