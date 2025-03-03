USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

В Европе объяснили нежелание использовать российские активы

13:44 133

Европейские страны не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.

По мнению бывшего премьера Эстонии, несколько государств ЕС выступают против использования заблокированных средств по ряду причин.

«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают это из-за разных рисков. Но я думаю, в конечном итоге все придут к одному выводу: не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. Это должна платить Россия», — объяснила Каллас.

Европейские страны в настоящее время разрабатывают планы по тому, как заставить Россию возместить ущерб, причиненный Украине. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в согласии», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.

Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил, что на саммите в Лондоне страны не смогли достичь консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1395
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2656
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 872
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7350
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2803
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3466
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15957
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8477
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14563
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7471

ЭТО ВАЖНО

Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 1395
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 2656
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 872
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7350
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 2803
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: мощный пожар видео
10:39 3466
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 6465
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15957
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 8477
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 14563
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли?
Перемирие в войне на один месяц: Возможно ли? обновлено 13:02
13:02 7471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться