В Европе объяснили нежелание использовать российские активы
Европейские страны не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS.
По мнению бывшего премьера Эстонии, несколько государств ЕС выступают против использования заблокированных средств по ряду причин.
«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают это из-за разных рисков. Но я думаю, в конечном итоге все придут к одному выводу: не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. Это должна платить Россия», — объяснила Каллас.
Европейские страны в настоящее время разрабатывают планы по тому, как заставить Россию возместить ущерб, причиненный Украине. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в согласии», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.
Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил, что на саммите в Лондоне страны не смогли достичь консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины.