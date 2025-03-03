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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Турция приходит в себя

13:58 1888

В феврале 2025 года годовая инфляция в Турции составила 39,05%, достигнув самого низкого уровня с июля 2023 года, сообщает местный статистический институт Turkstat.

Как следует из заявления властей, инфляция в стране замедляется девятый месяц подряд. Профессор экономики стамбульского Университета Коч Сельва Демиральп считает, что в дальнейшем ее снижение будет происходить медленнее из-за эффекта базы.

Также отмечается, что аналитики ожидали менее значительного (до 39,9 процента) падения уровня роста цен с январских 42,12 процента. До этого в декабре он снизился до 44,4 процента после ноябрьского сокращения до 47,1 процента, а еще летом прошлого года превышал 75 процентов.

Именно в июне позапрошлого года новое руководство ЦБ Турции приступило к циклу ужесточения денежно-кредитной политики на фоне того, что цены в стране стремительно росли, а курс лиры падал. Снижать учетную ставку начали только в декабре 2024-го, понизив ее за два шага с 50 до 45 процентов.

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