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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Новая коалиция против Эрдогана в Турции

14:04 2432

Действующий мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что снова объединится с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и лидером Республиканской народной партии Озгюром Озелем во время президентских выборов, чтобы сменить правительство, пишут турецкие СМИ.

«У нас есть еще три года. Пусть наши муниципалитеты больше работают над проблемами граждан, чтобы увеличивалось число наших голосов. Когда выборы приблизятся, мы втроем снова соберемся и все пересмотрим», — сказал Яваш.

Турецкие СМИ пишут, что предположительно от РНП кандидатом в президенты будет избран Экрем Имамоглу. Однако турецкая оппозиция все еще нерешительна. Сам Мансур Яваш пока не объявил, есть ли у него желание идти в президенты.

116 депутатов из РНП уже подписались за Экрема Имамоглу, гарантируя, что он будет кандидатом на предварительных выборах партии. 23 марта РНП определит своего кандидата в президенты.

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал считает, что если Мансур Яваш останется на выборах между Экремом Имамоглу и президентом Эрдоганом, то сделает свой выбор в пользу последнего.

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