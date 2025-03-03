Россия готовила серию терактов в Украине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция остановили серию терактов и диверсий, которые должны были состояться по заказу российских спецслужб в четырех областях Украины. Все подозреваемые задержаны.

В течение выходных, пишут украинские СМИ, благодаря слаженной работе СБУ, Нацполиции и прокуратуры, были предотвращены четыре теракта и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу российских спецслужб.

По предварительным данным, взрывы и поджоги планировалось осуществить в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. Все подозреваемые задержаны, а российский сценарий удалось предотвратить.