Секретные переговоры русских и американцев по российскому газу

По информации издания, чтобы обсудить сделку, в Швейцарию несколько раз приезжал специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Кто еще участвовал в переговорах, не сообщается.

Власти США последние несколько недель ведут в Швейцарии тайные переговоры, посвященные поставкам российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток-2», сообщает немецкий таблоид Bild.

В швейцарском Штайнхаузене в кантоне Цуг находится штаб-квартира компании, эксплуатирующей газопровод «Северный поток-2».

Bild утверждает, что США и Россия обсуждают соглашение, по которому Соединенные Штаты выступят посредником в поставках российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток-2». В соглашении, предполагается, будут участвовать американские компании, а не правительство США.

Идея заключается в том, чтобы направлять российский газ по трубе «Северного потока-2» в Мекленбург - Переднюю Померанию. Таким образом, США смогут регулировать поставки и попутно зарабатывать, утверждает газета. По ее информации, есть планы и в отношении двух труб «Северного потока-1». После ремонта и переоборудования они могут быть использованы для транспортировки водорода из Финляндии.

Источники Bild в немецких правительственных кругах сообщили, что власти Германии не участвовали в конфиденциальных переговорах и ничего не знают о встречах Ричарда Гренелла в Швейцарии. Сам Гренелл отрицает причастность к переговорам.

Американская Financial Times (FT) ранее писала, что близкий друг президента РФ Владимира Путина Маттиас Варниг, занимавший пост директора дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2, также предлагает администрации Трампа перезапустить прокачку газа из РФ в Германию по газопроводу «Северный поток-2» при поддержке американских инвесторов.

В случае реализации план даст США «беспрецедентный контроль над энергоснабжением Европы», пишет Bild. В начале января судьи предоставили обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG отсрочку до 9 мая, чтобы предотвратить принудительную продажу труб.

FT в материале от 2 марта писала, что Варниг предлагал американским инвесторам убедить Вашингтон заключить соглашение с «Газпромом», которое позволило бы запустить прокачку газа по неповрежденной трубе «Северного потока-2». При этом требуется, чтобы Вашингтон снял санкции с Москвы, а Германия согласилась вновь принимать российский газ.

Deutsche Welle напоминает, что Москва не раз поднимала вопрос перезапуска «Северного потока». В октябре 2024 года о желании продолжить поставки газа в Германию заявлял президент РФ Владимир Путин. «Что стоит немецким властям просто кнопку нажать - и все пошло. Но они не делают этого. По политическим соображениям», - заявил он на саммите БРИКС в Казани. В то же время в Германии идею запуска «СП-2» не рассматривают, в том числе и из-за последствий «газового шантажа». Россия своими действиями показала себя как крайне ненадежный партнер в сфере поставок критических ресурсов, отмечали ранее немецкие политики.