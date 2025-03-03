«Я считаю, что те, кто критикует усилия Трампа таким образом, демонстрируют отсутствие приверженности миру. А у многих европейских стран, даже если они говорят об этом, их преданность свободе и ценностям вызывает сомнения», — заявила она.

Комментарии европейских стран относительно скандальной встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показывают, что они не стремятся к миру. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказала глава Нацразведки США Тулси Габбард.

Габбард подчеркнула значительное различие между принципами, которые отстаивает администрация США под руководством Трампа, и интересами европейских стран, которые выбрали сторону Зеленского, фактически продемонстрировав готовность поддерживать его в стремлении продолжать войну.

Глава Нацразведки отметила, что завершение конфликта между Россией и Украиной остается приоритетной задачей для Трампа.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Ожидалось, что будет подписано соглашение США и Украины по редкоземельным ресурсам, но из-за поведения Зеленского подписание соглашения было сорвано.

По итогам встречи Трамп заявил, что глава Украины не готов к миру.