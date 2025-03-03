Кремль о перепалке между Трампом и Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшая в пятницу перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом показала, насколько тяжело будет выйти на процесс урегулирования войны между Украиной и Россией. Такую оценку инциденту он дал на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, произошедшее «безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины».

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин в курсе всех нюансов произошедшей перепалки между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и принял их во внимание.

Пресс-секретарь российского лидера утверждает, что ссора Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне еще раз доказала правоту президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что «готовность Москвы к переговорам упирается в нежелание Киева».

Песков высказался и об урегулировании войны в Украине. «Появляются первые наброски, но слаженного плана по урегулированию войны в Украине на данный момент нет», - отметил он, утверждая, что повышение уровня финансирования Киева со стороны Европы нужно якобы не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.

По словам Пескова, необходимо, чтобы кто-то повлиял на позицию президента Украины Владимира Зеленского, «который не хочет мира».