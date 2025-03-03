Нефтью и не пахнет

В январе 2023 года члены наблюдательного совета Лос-Анджелеса единогласно проголосовали за полный запрет на новые нефтяные и газовые разработки и за консервацию и ликвидацию старых и ныне действующих. На реализацию этого запрета нефтяные компании получили 20 лет. Так что нефтяные качалки и вышки еще долго будут являться частью городского пейзажа Города ангелов. Дайнер World Famous Curley’s Café был основан в 1932 году на Сигнальном холме в Лонг-Бич – через несколько лет после того, как там открыли нефть и начали активное бурение. Вот уже почти сто лет дайнер кормит бургерами roughnecks, рабочих с буровых. Что не удивительно: две действующие нефтяные качалки стоят прямо перед входом в заведение. Когда воскресным утром я подъехал к Curley’s Café, единственными клиентами дайнера были не буровики, а байкеры; их безукоризненно надраенные байки жарко блестели на солнце. Одна из двух качалок застыла в воздухе, вторая исправно качала нефть. Но нефтяные скважины у входа в дайнер – ничто по сравнению с жилыми кварталами, расположенными выше по холму. Нефтяные качалки торчат из них как иголки из ежика.

Лос-Анджелес, спутником которого является портовый город Лонг-Бич, — вероятно, единственный в мире мегаполис, где нефть добывают в прямом смысле слова у порога его жителей. Это не гипербола и не художественный образ. Вы думаете, что Лос-Анджелес – это Голливуд? Так и есть. Только прежде, чем Город ангелов сделался столицей киноиндустрии, он был нефтяной столицей Калифорнии, а в Калифорнии в 1930-е годы добывали каждый четвертый баррель нефти в мире. Даже сегодня в городской черте Большого Лос-Анджелеса расположено 20 тысяч нефтяных скважин. Некоторые из них законсервированы, а другие продолжают исправно давать нефть. Во что трудно поверить, если не увидеть это собственными глазами. Нефтяная вышка, замаскированная под … синагогу Ранее довелось видеть еще более диковинное зрелище. В одном из еврейских районов Лос-Анджелеса имеется действующая буровая, которую в видах умиротворения жителей замаскировали под синагогу. Нетривиальная идея посетила владельца компании Оксидентал петролеум Арманда Хаммера в 1960-е годы, и буровая с тех пор не переставала качать нефть. Это уникальное сооружение, окруженное со всех сторон высокой каменной стеной, занимает два квартала. C тыльной стороны прикреплена табличка, которой владельцы нефтяной компании извещают, что нефть и ее испарения могут вызывать рак, врожденные дефекты у младенцев и другие недуги. Узкая аллея отделяет стену с табличкой от жилых домов.

В Лос-Анджелесе имеется еще три нефтяные вышки, закамуфлированные под гражданские здания. Одна из них представляет собой арт-объект, покрытый детскими рисунками, и находится рядом с частной школой, которую спонсируют нефтяники. Но абсолютное большинство нефтяных скважин совершенно не прячется от постороннего взгляда и мирно соседствует с жилыми районами. Одно из продуктивных нефтяных полей находится в черте города в непосредственной близости от международного аэропорта Лос-Анджелеса. Сигнальный холм в Лонг-Бич – еще одно место, где люди живут рядом с нефтяными качалками. Не подумайте, что Сигнал-Хилл – это какой-то временный поселок нефтяников или городские трущобы. Мини-город с населением 11,5 тыс. жителей представляет собой весьма зажиточное поселение. Большинство обитателей живет в собственных просторных домах. На вершине холма эти особняки образуют закрытый район, куда ведет частная дорога. Можно прогуляться по красивому променаду, огибающему эксклюзивный квартал, что я и сделал. И повсюду, куда ни посмотришь, зеленые нефтяные качалки тихо качают себе нефть из недр холма.

Нефтяной холм со всех сторон окружен большим городом Лонг-Бич. Спрашивается, зачем потребовалось выделять Сигнал-Хилл в отдельное городское образование? Ответ — нефть. Мэрия Лонг-Бич взимала налог на нефтедобычу; жители Сигнал-Хилл решили, что могут прожить без опеки «большого брата». Судя по преуспевающему виду домов на холме, этот расчет оказался верным. Еще бы: нефтяной пласт под холмом — одно из богатейших месторождений в Северной Америке. В 1980-е здесь добывали миллиард баррелей в год. Сейчас добыча снизилась, но не прекратилась. Через дорогу от жилого квартала, на самой макушке холма, – изумрудная трава великолепного городского парка с неизбежной (работающей) нефтяной качалкой на углу и захватывающими дух видами на Лонг-Бич и торговый порт, один из самых больших на Западе Америки. Парк, естественно, отражает нефтяную историю Сигнал-Хилл. Можно сфотографироваться так, что на тебя будут падать тени нефтяной вышки и символической фигуры нефтяника на фоне океанского пейзажа. 20 лет на то, чтобы закрыть 20 тысяч скважин Еще одна достопримечательность Сигнал-Хилл – скульптурная группа, изображающая roughnecks. Слово это вошло в американский английский еще до нефтяной эпохи, и в дословном переводе означает что-то вроде «жесткой шеи», по аналогии с rednecks, как принято именовать деревенщину. В широком смысле roughneck – это работяга, человек, занятый тяжелым физическим трудом, что в полной мере отвечает характеру труда на буровых.