Москва о контактах Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара могут быстро согласовывать контакты на высшем уровне, если это необходимо, сообщает ТАСС.

«Наши отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты согласовываются за считанные часы», — сказал Песков.

Он добавил, что диалог между странами продолжается, включая недавние встречи на уровне министров иностранных дел и визит Валентины Матвиенко в Турцию.

«Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые. Они продолжают развиваться. Идет интенсивный диалог», - отметил он.