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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Москва о контактах Путина и Эрдогана

14:27 1307

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара могут быстро согласовывать контакты на высшем уровне, если это необходимо, сообщает ТАСС.

«Наши отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты согласовываются за считанные часы», — сказал Песков.

Он добавил, что диалог между странами продолжается, включая недавние встречи на уровне министров иностранных дел и визит Валентины Матвиенко в Турцию.

«Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые. Они продолжают развиваться. Идет интенсивный диалог», - отметил он.

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