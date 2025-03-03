Конгрессмен предложил заменить Бенджамина Франклина на Трампа

Конгрессмен-республиканец из Техаса Брэндон Джилл предложил законопроект, который предусматривает замену изображения Бенджамина Франклина на банкноте номиналом 100 долларов на портрет Дональда Трампа, действующего президента США.

В интервью телеканалу Fox News он объяснил, что изображение Трампа на купюре будет символизировать признание его достижений в будущем.

«После 31 декабря 2028 года ни одна банкнота номиналом 100 долларов не может быть выпущена без изображения портрета Дональда Трампа. Министр финансов должен представить предварительный дизайн банкноты не позднее 31 декабря 2026 года», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект, предложенный конгрессменом, получил название «Закон о золотом веке 2025 года».