USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Конгрессмен предложил заменить Бенджамина Франклина на Трампа

14:47 869

Конгрессмен-республиканец из Техаса Брэндон Джилл предложил законопроект, который предусматривает замену изображения Бенджамина Франклина на банкноте номиналом 100 долларов на портрет Дональда Трампа, действующего президента США.

В интервью телеканалу Fox News он объяснил, что изображение Трампа на купюре будет символизировать признание его достижений в будущем.

«После 31 декабря 2028 года ни одна банкнота номиналом 100 долларов не может быть выпущена без изображения портрета Дональда Трампа. Министр финансов должен представить предварительный дизайн банкноты не позднее 31 декабря 2026 года», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект, предложенный конгрессменом, получил название «Закон о золотом веке 2025 года».

Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана фото
15:40 219
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 3152
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 9139
Секретные переговоры русских и американцев по российскому газу
Секретные переговоры русских и американцев по российскому газу
14:18 1490
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
14:04 2443
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией обновлено 14:01
14:01 10022
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 2315
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 5522
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 1153
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7728
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 4187

ЭТО ВАЖНО

Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана фото
15:40 219
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 3152
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 9139
Секретные переговоры русских и американцев по российскому газу
Секретные переговоры русских и американцев по российскому газу
14:18 1490
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
14:04 2443
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией обновлено 14:01
14:01 10022
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!»
Андреас Хайнеманн-Грюдер в интервью haqqin.az: «Мы в США и Евросоюзе жили в мире иллюзий…. Феминизм не остановит Путина!» печатная версия
12:18 2315
Массовая гибель украинских военных
Массовая гибель украинских военных
12:38 5522
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
R-PHARM удостоен премии AZERBAİJAN BUSINESS AWARD
10:54 1153
План Британии и Франции: без Америки никуда
План Британии и Франции: без Америки никуда главная тема
03:32 7728
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
Азербайджанский «мастер покера» Рамин Гаджиев выиграл еще 1,5 миллиона долларов
11:57 4187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться