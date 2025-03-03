Богатых русских стало меньше
После начала войны в Украине список российских миллиардеров сократился с 200 до 125 человек, сообщает RTVI. С 2022 года 86 человек выбыло из списка, многие из-за санкций, ухода из бизнеса или отказа от статуса миллиардера.
Однако некоторые, как Дмитрий Мазепин (бывший владелец «Уралхима»), увеличили капитал с 800 миллионов до 2,4 миллиарда долларов. Альберт Авдолян («Эльга») и Владимир Мельников (Gloria Jeans) также значительно увеличили свои состояния.
Наибольшие потери понесли Алексей Мордашов («Северсталь») и Владимир Потанин («Интеррос»). Состояние Мордашова снизилось с 29,1 до 25,5 миллиарда долларов, а Потанина — с 27 до 23,7 миллиарда долларов.
Владимир Евтушенков («АФК Система») потерял почти половину своего состояния, которое снизилось с 3,4 до 1,7 миллиарда долларов.
При этом с начала 2025 года состояние российских миллиардеров увеличилось на 7,8 миллиарда долларов.