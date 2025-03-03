Богатых русских стало меньше

После начала войны в Украине список российских миллиардеров сократился с 200 до 125 человек, сообщает RTVI. С 2022 года 86 человек выбыло из списка, многие из-за санкций, ухода из бизнеса или отказа от статуса миллиардера.

Однако некоторые, как Дмитрий Мазепин (бывший владелец «Уралхима»), увеличили капитал с 800 миллионов до 2,4 миллиарда долларов. Альберт Авдолян («Эльга») и Владимир Мельников (Gloria Jeans) также значительно увеличили свои состояния.