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Биткоин взлетел после заявлений Трампа

14:55 853

В понедельник, 3 марта, стоимость биткоина поднялась выше 94 тыс. долларов, прибавив девять процентов на фоне заявлений президента США Трампа о стратегическом резерве криптовалют, сообщает Bloomberg.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что, согласно его январскому указу о криптовалютах, рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом», в состав которого, помимо биткоина и Ethereum, войдут криптовалюты Solana, Ripple и Cardano.

«Резерв криптовалют США укрепит этот критически важный сектор после долгих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена», — написал Трамп, добавив, что намерен сделать США «криптостолицей мира».

По словам главы отдела продаж криптомаркетмейкера Efficient Frontier Эндрю Ту, включение в перечень двух последних стало неожиданностью.

После данного сообщения все три упомянутые Трампом криптовалюты резко выросли в цене — от 10 до 35%.

Их взлет произошел в конце худшей с ноября 2022 года недели пережитой биткоином. В пятницу он впервые с момента победы Трампа на выборах главы государства опускался ниже 80 тыс. долларов.

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