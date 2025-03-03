Биткоин взлетел после заявлений Трампа

В понедельник, 3 марта, стоимость биткоина поднялась выше 94 тыс. долларов, прибавив девять процентов на фоне заявлений президента США Трампа о стратегическом резерве криптовалют, сообщает Bloomberg .

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что, согласно его январскому указу о криптовалютах, рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом», в состав которого, помимо биткоина и Ethereum, войдут криптовалюты Solana, Ripple и Cardano.

«Резерв криптовалют США укрепит этот критически важный сектор после долгих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена», — написал Трамп, добавив, что намерен сделать США «криптостолицей мира».

По словам главы отдела продаж криптомаркетмейкера Efficient Frontier Эндрю Ту, включение в перечень двух последних стало неожиданностью.

После данного сообщения все три упомянутые Трампом криптовалюты резко выросли в цене — от 10 до 35%.

Их взлет произошел в конце худшей с ноября 2022 года недели пережитой биткоином. В пятницу он впервые с момента победы Трампа на выборах главы государства опускался ниже 80 тыс. долларов.