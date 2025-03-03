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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Вандалов покажут на всю Астану

15:04 1028

Власти Астаны решили бороться с вандализмом необычным способом — изображения людей, разрушающих городское имущество, будут транслироваться на 65-метровом колесе обозрения. Об этом сообщает пресс-служба акимата столицы.

По данным ведомства, эта мера направлена на привлечение общественного внимания к проблеме порчи городской инфраструктуры. В рамках программы «Закон и порядок» прокуратура и полиция активизировали борьбу с нарушителями. Только с начала 2025 года к ответственности привлекли 25 человек: 11 оштрафованы, 14 арестованы. В 2024 году наказание понесли почти 350 человек.

«Мы продолжаем усиливать меры по предотвращению актов вандализма и разрушения имущества. Демонстрация лиц нарушителей на главном колесе обозрения города — один из способов повлиять на ситуацию», — отметили в акимате.

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