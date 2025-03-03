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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Украина теряет самые мощные артустановки

15:20 1096

На вооружении ВСУ в начале войны было около 100 САУ 2С7 "Пион" — крупнейших самоходных артиллерийских установок Украины. Однако спустя год их применение стало редким, пишет Forbes.

Главная причина — нехватка 203-мм боеприпасов. Украина не производит такие снаряды, а их запасы практически исчерпаны. США передали 10 тысяч снарядов в 2023 году, но их склады опустели. Позже к поставкам подключилась Греция, но ее поддержка ограничена.

Турция остается одной из немногих стран НАТО, которая использует M110 — систему, совместимую с 2С7. По мнению аналитиков, если "Пионы" вновь появятся на фронте, это может быть связано с поставками из Турции.

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