Маск теперь хочет «навести порядок» в «Оскаре»

Американский миллиардер Илон Маск считает, что на кинопремии «Оскар» творится полный беспорядок. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Комментируя публикацию одного из пользователей о том, что на премии Американской киноакадемии действуют жесткие правила инклюзии и многообразия, Маск назвал это беспределом и высказал свое отношение к церемонии вручения престижных статуэток.

«Это полнейший беспорядок. Побеждать должны фильмы, которые были лучшими, а не которые лучшие со звездочкой», — написал Илон.

В частности, требования к номинантам в категории «Лучший фильм» касаются подбора актеров на роли в картинах. Например, в касте лент, допущенных до борьбы за заветную награду, должно быть не менее 30 процентов представителей расовых, национальных, гендерных меньшинств и людей с инвалидностями.

Ранее стало известно, что фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» получил главный приз «Оскара».