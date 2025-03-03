Официальное заявление NEO Motors

«Ранее мы опубликовали материал, в котором утверждалось, что ни одна компания не обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию автомобилей Li Auto на территории Азербайджана. Однако после визита представителей Li Auto в офис NEO Motors мы убедились, что информация была некорректно предоставлена со стороны компании.

Как выяснилось, причиной возникшего недоразумения стало то, что во время наших телефонных переговоров представители Li Auto до последнего момента отрицали факт подписания дистрибьюторского соглашения с компанией Efendiler. В результате мы действовали на основании имеющихся у нас данных. Придерживаясь принципов объективности и достоверности в подаче информации, мы готовы оперативно корректировать свои заявления в соответствии с новыми обстоятельствами.

Мы приносим извинения компании Efendiler за сложившееся недоразумение и поздравляем их с получением официального статуса дистрибьютора Li Auto в Азербайджане. Желаем им успехов в развитии рынка и надеемся, что их деятельность внесет значительный вклад в популяризацию электромобилей в нашей стране.

NEO Motors неизменно поддерживает принципы честной и прозрачной конкуренции, а также содействует развитию инновационных технологий в автомобильной отрасли. Мы продолжим работу в этом направлении, способствуя дальнейшему росту и укреплению рынка электромобилей в Азербайджане».