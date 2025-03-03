Кремль пригрозил

По его словам, которые приводит «Коммерсант», в меньшинстве остаются «трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов». «Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия»,— сказал представитель Кремля.

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. В 2024 году ЕС начал передавать Украине доходы от российских активов в виде кредитов.

После прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС в Лондоне Туск заявил, что среди стран Европы нет единой позиции по поводу замороженных активов России. Он рассказал, что некоторые лидеры ЕС не хотят изымать их, опасаясь возможных последствий для евро и банковской системы. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности передать Украине $2,84 млрд из доходов от замороженных российских активов.