В Азербайджане запретят лампы накаливания

С 2026 года в Азербайджане вводится запрет на использование ламп накаливания, сообщил замминистра энергетики Эльнур Солтанов на обсуждении в Милли Меджлисе.

По его словам, причиной запрета стала низкая энергоэффективность таких ламп. За срок службы одной светодиодной лампы перегорает более 10 ламп накаливания, что делает их менее выгодными в долгосрочной перспективе.

«Хотя светодиодная лампа стоит 6 манатов, а лампа накаливания — 60 гяпиков, потребители не учитывают долгосрочную экономию. Поэтому принято решение о регулировании», — отметил Солтанов.

Запрет позволит сэкономить 30 млн кубометров газа в год, что эквивалентно газоснабжению Нахчывана на два месяца.