Ксения Кириллова в беседе с haqqin.az: «Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом»

Большинство мировых СМИ считает, что Трамп проиграл в конфликте с Зеленским, поскольку все это выглядело эмоциональной агрессией президента США, не сумевшего достигнуть обещанного мира. «Началась новая эра беззакония, - заявила после скандала в Овальном кабинете министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. - Не следует менять местами преступника и жертву». Судя по всему, к лидерам ЕС приходит осознание того, что в глазах американской администрации Европа не является больше субъектной. О скандале в Белом доме и его влиянии на войну в Украине корреспондент haqqin.az побеседовал с экспертом американского аналитического центра Jamestown Foundation (США) и Центра исследования европейской политики (CEPA) Ксенией Кирилловой.

- ⁠Как Вы оцениваете скандал в Овальном кабинете, учитывая последовавший за ним призыв Эммануэля Макрона к европейским лидерам «стратегически пробудиться, поскольку во всех странах царит беспокойство и неопределенность относительно американской поддержки в долгосрочной перспективе»? - Полагаю, ссора в Овальном кабинете не возникла спонтанно. Такое впечатление, что Дональд Трамп не был слишком заинтересован в подписании соглашения по редкоземельным металлам, а потому вполне допускал срыв сделки. Конечно, нельзя отрицать, что у Трампа есть личная неприязнь к Зеленскому. Нынешний президент США – человек достаточно мстительный, и к украинскому президенту у него было довольно негативное отношение еще со времен «Украингейта», когда Трамп надеялся, что Зеленский поможет ему в сборе компромата на Хантера Байдена, сына тогдашнего президента США Джо Байдена. Но надежды Трампа не оправдались, и в связи с этим произошел достаточно серьезный скандал. Так что в данном случае присутствовал и личный момент. Тем не менее Трамп далеко не всегда позволяет себе открыто демонстрировать эмоции. То, что он сделал это в ходе переговоров с Зеленским, лично для меня является индикатором отсутствия у Трампа намерений подписывать сделку с президентом Украины. Когда люди обсуждают серьезные сделки с намерением их заключить, такой опытный бизнесмен, как Трамп, вряд ли поставил бы ее под удар из-за обсуждений деталей костюмов, требований благодарности или чего-то подобного. Трамп не мог не понимать, к чему приведет его попытка унизить своего собеседника. Он прекрасно понимал, что Зеленский может сорваться, и ситуация приведет к конфликту. Трамп словно сознательно вел к срыву переговоров. - Но и Зеленский в этой ситуации тоже выглядел далеко не безупречно… - Согласна, многие упрекают Зеленского в том, что он не так себя повел и тоже дал волю эмоциям. Но, думаю, тут важно понять: если Дональд Трамп еще до встречи принял решение сорвать сделку, то, боюсь, от поведения Зеленского уже мало что зависело. И единственное, что оставалось Зеленскому в этой ситуации – сохранить достоинство. К тому же Зеленский представлял в Белом доме не только себя, но и Украину как государство. Когда Трамп, хамовато обращаясь к Зеленскому, говорил: «Вы проигрываете, вы в беде, у вас нет хороших карт, вы должны смириться» и так далее, украинский президент пытался сохранить достоинство своей страны. Избиратели ведь смотрели не только на Трампа, но и на Зеленского. И он должен был продемонстрировать народу Украины, что не позволит унижать свое государство. - ⁠Почему слова Зеленского о гарантиях со стороны США в сделке по редкоземельным металлам буквально вывели ситуацию из-под контроля? - Дело в том, что, хотя в тексте этой сделки нет упоминаний о гарантиях для Украины, она все-таки сама по себе являлась для Киева некоторой гарантией. И в самом деле: если в разработку редкоземельных металлов будут вложены деньги американских компаний, то США, естественно, будут заинтересованы в защите инвестиций своих бизнесменов. Но, судя по всему, Трамп по каким-то причинам не захотел давать даже таких гарантий. Он, возможно, хотел, чтобы руки у него были полностью развязаны и чтобы возможное мирное соглашение не было связано ни с какими, даже косвенными гарантиями. И это - очень опасная тенденция для Украины.

- ⁠Но ведь того же хочет и Путин – никаких гарантий со стороны Запада. Получается, что президент США играет на президента России? - Сама формулировка «играть для Путина» не совсем корректна. Она может быть справедливой по факту, как говорится, в сухом остатке. Я не думаю, что Трамп сознательно играет на пользу Кремля как минимум потому, что президент США - человек достаточно самолюбивый. Он будет делать то, что выгодно лично ему, притом в рамках его президентской каденции. К сожалению, Трамп не берет в расчет более далекую перспективу и демонстрирует своим избирателям сиюминутную экономическую и имиджевую выгоды. Поэтому в данном случае Путину достаточно несложно манипулировать Трампом, преподнося ему собственную трактовку того, что на данный момент может быть выгодным для американского президента. Путин всячески дает понять, что может гарантировать Трампу эту самую сиюминутную выгоду, которую Зеленский обеспечить не может. Во время ссоры Зеленский прямо говорит Трампу: «А что, если Путин не сдержит обещание? Нужны гарантии на случай, если Путин нарушит условия сделки». Трамп в ответ сказал, что российский президент может нарушить условия договора с Обамой или Байденом, но не с ним. Трамп доверяет Путину и не скрывает, что лично симпатизирует ему. Он заявляет прямым текстом на телекамеры: «Путин не обманет меня, не нарушит сделку со мной!» Другими словами, Трамп оценивает ситуацию только во временных рамках собственной каденции. Из его уст ни разу не прозвучало мысли о том, что он не вечен. Я не исключаю, что Путин и в самом деле не нарушит сделку с Трампом. Но что будет, когда в США произойдет смена президента? Об этом Трамп ничего не сказал. И это самый тревожный момент в поведении президента США. Ему все равно, что произойдет после завершения его каденции. -⁠ Насколько сильно влияние на Трампа вице-президента США Вэнса, который вел себя откровенно провокативно? - Вице-президент Джей Ди Вэнс прекрасно знал, что именно в Зеленском раздражает Трампа, и он вбросил аргумент, который его босс не мог использовать напрямую. Трамп не мог прямо сказать Зеленскому: «Мне не нравится, что вы поддерживали на выборах моего противника». Формально Трамп разговаривал с президентом Украины не от своего имени, а от имени страны. Дескать, вы должны быть благодарны США, и здесь действительно нет ничего личного. Вэнс же был более свободен в своих высказываниях.

- Норвежский нефтяной гигант Haltbakk Bunkers прекратил поставки топлива вооруженным силам США и больше не позволит кораблям американского ВМФ дозаправляться на норвежском побережье. Как Вы считаете, Трамп не просчитывает, что со стороны Европы, от которой он стремительно отдаляется в сторону России, могут последовать ответные действия? - Следует отметить, что ⁠в самой Америке высказывания Трампа шокируют очень многих. Характерно, что его критикуют даже однопартийцы. В одном из интервью haqqin.az еще до президентских выборов 2024 года я сказала, что надо обращать внимание не столько на личность Дональда Трампа, сколько на факторы американской государственной системы, способной сдерживать не всегда адекватные инициативы своего президента. Отчасти мы видим эти проявления и сейчас. К примеру, Марк Левин, консервативный эксперт телеканала Fox News, пытался защитить Владимира Зеленского от нападок Трампа и заявил, что именно Россия начала войну, вторгнувшись в Украину в 2022 году. Напомню, что Левин – консерватор по убеждениям и сторонник Дональда Трампа. То есть даже в самой Республиканской партии уже прослеживаются ростки противодействия президенту. Но за последние годы Трамп достаточно серьезно «вычистил» свою партию от инакомыслящих. В ней сейчас гораздо больше лоялистов, чем раньше. Если в прошлом большинство республиканцев, не будучи поклонниками Трампа, соглашались на его лидерство как на выгодный для них вариант, то сейчас личных поклонников Трампа в партии стало намного больше. Второй тревожный момент заключается в том, что демократы во многом дискредитировали себя, исчерпав тот карт-бланш, который у них был в первую каденцию Трампа. Вновь поднять тему сговора Трампа с Россией уже вряд ли получится. Несмотря на череду расследований «Рашагейта», так и не удалось доказать факт осознанного сотрудничества Трампа с Кремлем. Мало того, Чарльз Макгонигал, один из ведущих фигурантов расследования против Трампа и экс-глава контрразведки крупнейшего офиса ФБР, был в итоге осужден за то, что сам получал деньги от российских олигархов. А свидетели и жертвы его преступлений и сегодня заявляют, что система продолжает выгораживать Макгонигала и в случае продолжения расследования наверняка вскроются гораздо более серьезные факты коррупции и даже государственной измены.