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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Новый посол вызвал гнев британцев

16:01 2251

Новый посол Великобритании в США Петер Мандельсон привлек внимание политиков и общественности Великобритании своим спорным заявлением относительно Украины. Он предложил, чтобы Киев первым взял на себя обязательства по прекращению огня и призвал Россию последовать его примеру, передает The Guardian.

Мандельсон заявил: «Европейцы должны поддержать призывы к прекращению огня. Я считаю, что Украина должна первой принять обязательства прекратить огонь и бросить вызов россиянам, чтобы они следовали за ней».

Посол также отметил важность подписания соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых, которое было сорвано после ссоры в Овальном кабинете. Мандельсон подчеркнул необходимость «радикальной перезагрузки» отношений между США и Украиной и призвал Зеленского поддержать инициативу Трампа по прекращению войны.

Петер Мандельсон

Эти заявления вызвали недовольство в Великобритании. Джеймс Клеверли, бывший министр иностранных дел от консерваторов, заявил, что посол должен выражать мнение правительства, а не свои личные взгляды. Теневой министр иностранных дел Венди Мортон также выразила удивление комментариями Мандельсона и заявила, что такие заявления странны. Лидер либеральных демократов Эд Дейви добавил, что посол должен защищать украинских союзников, а не давать указания президенту Зеленскому.

В ответ Мандельсон утверждает, что его комментарии были неправильно истолкованы и что он всего лишь отражал политику правительства Великобритании.

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