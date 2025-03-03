Новый посол Великобритании в США Петер Мандельсон привлек внимание политиков и общественности Великобритании своим спорным заявлением относительно Украины. Он предложил, чтобы Киев первым взял на себя обязательства по прекращению огня и призвал Россию последовать его примеру, передает The Guardian.

Мандельсон заявил: «Европейцы должны поддержать призывы к прекращению огня. Я считаю, что Украина должна первой принять обязательства прекратить огонь и бросить вызов россиянам, чтобы они следовали за ней».

Посол также отметил важность подписания соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых, которое было сорвано после ссоры в Овальном кабинете. Мандельсон подчеркнул необходимость «радикальной перезагрузки» отношений между США и Украиной и призвал Зеленского поддержать инициативу Трампа по прекращению войны.