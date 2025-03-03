Незаконная вырубка деревьев в Баку
В 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку на улице Абая Кунанбаева неизвестные ночью вырубили несколько деревьев, передает haqqin.az.
Местные жители утверждают, что на месте вырубленных деревьев планируется строительство нового объекта, что им напоминает попытку, предпринятую несколько лет назад, когда вырубили деревья для возведения магазина.
Жители района обратились в правоохранительные органы и Министерство экологии и природных ресурсов. В ответ им заявили, что территория взята под контроль и что виновные будут найдены.
Министерство экологии и природных ресурсов подтвердило факт вырубки деревьев. Поскольку размер ущерба природе образует состав преступления, материалы расследования готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру. Также сообщается, что для восстановления природного баланса на этом месте деревья будут высажены заново, с участием местных жителей.