Незаконная вырубка деревьев в Баку

В 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку на улице Абая Кунанбаева неизвестные ночью вырубили несколько деревьев, передает haqqin.az.

Местные жители утверждают, что на месте вырубленных деревьев планируется строительство нового объекта, что им напоминает попытку, предпринятую несколько лет назад, когда вырубили деревья для возведения магазина.

Жители района обратились в правоохранительные органы и Министерство экологии и природных ресурсов. В ответ им заявили, что территория взята под контроль и что виновные будут найдены.