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Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг

обновлено 17:12
17:12 2242

Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Шахин Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Шахин Бабаев (1988 г.р.) выпускник Азербайджанского государственного экономического университета, в 2011 году начал свою карьеру в Сумгаитском технологическом парке.

С 2012 по 2021 год Шахин Бабаев занимал должность начальника финансового управления «Азеркосмоса». В 2023 году был назначен советником министра цифрового развития и транспорта.

В 2024 году распоряжением президента Азербайджанской Республики назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.

* * * 16:16

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Шахин Тофик оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

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