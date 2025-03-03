Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг
Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Шахин Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).
Шахин Бабаев (1988 г.р.) выпускник Азербайджанского государственного экономического университета, в 2011 году начал свою карьеру в Сумгаитском технологическом парке.
С 2012 по 2021 год Шахин Бабаев занимал должность начальника финансового управления «Азеркосмоса». В 2023 году был назначен советником министра цифрового развития и транспорта.
В 2024 году распоряжением президента Азербайджанской Республики назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.
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Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Шахин Тофик оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).