Президент Финляндии сравнил перепалку Зеленского и Трампа с ссорой в браке

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал публичную перепалку между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сравнив ее с ссорой в браке.

По его словам, такие конфликты происходят, но важно выйти из угла, поговорить и двигаться дальше.

Стубб предложил сторонам «сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, сходить в сауну, отдышаться и вернуться за стол переговоров». Он отметил необходимость четкого плана для прекращения войны в Украине и предложил трехэтапный подход: усиление поддержки Украины, прекращение огня и мирные переговоры.

Президент Финляндии подчеркнул, что для этого Европе нужен единый голос и предложил назначить спецпосланника для координации действий. Он также отметил важность участия США, в том числе через сделку по редкоземельным ресурсам, которая может стать ключевым моментом.

Напомним, что 28 февраля в ходе встречи в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, после чего президент Украины покинул Белый дом раньше запланированного.