В Германии автомобиль въехал в толпу: много жертв

По крайней мере два человека погибли, 25 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Маннгейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Полиция призвала жителей избегать центра города из-за проведения там масштабной полицейской операции.

Водитель, отмечает газета, на торговой улице Планкен возле водонапорной башни врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Пока неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.