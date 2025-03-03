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В Германии автомобиль въехал в толпу: много жертв

обновлено 17:30
17:30 1631

По крайней мере два человека погибли, 25 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Маннгейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Полиция призвала жителей избегать центра города из-за проведения там масштабной полицейской операции.

Водитель, отмечает газета, на торговой улице Планкен возле водонапорной башни врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Пока неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.

* * * 16:27

В городе Маннгейме на юго-западе Германии автомобиль въехал в толпу людей, передает Mannheimer Morgen.

Предварительно, есть как минимум один погибший. Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Дороги в этом районе перекрыты.

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