В Германии автомобиль въехал в толпу: много жертв
По крайней мере два человека погибли, 25 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Маннгейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.
По информации издания, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Полиция призвала жителей избегать центра города из-за проведения там масштабной полицейской операции.
Водитель, отмечает газета, на торговой улице Планкен возле водонапорной башни врезался в толпу в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Пока неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.
* * * 16:27
В городе Маннгейме на юго-западе Германии автомобиль въехал в толпу людей, передает Mannheimer Morgen.
Предварительно, есть как минимум один погибший. Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Дороги в этом районе перекрыты.