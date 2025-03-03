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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Орбан позвонил Трампу и обсудил войну

16:41 822

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить возможные пути урегулирования войны в Украине.

Беседа состоялась в воскресенье вечером, и хотя официальных заявлений о разговоре пока не было, источники в американском посольстве в Будапеште подтвердили этот факт, сообщает интернет-издание Index.

Разговор Орбана с Трампом произошел после встречи американского президента с Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 февраля в Белом доме.

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