Миллиарды из крупнейшего в мире суверенного инвестфонда для Украины

Оппозиционные партии Норвегии требуют от правительства значительно увеличить выплаты для обеспечения Украины вооружениями и предпринять другие шаги, чтобы стимулировать собственные и общеевропейские затраты на оборону, сообщает Euractiv.

Правительство Норвегии также разрабатывает собственные меры, и для финансирования могут быть использованы средства суверенного инвестфонда размером 1,7 трлн евро ($1,78 трлн), пополняемого за счет доходов от нефти и газа.

Сейчас в парламенте находится предложение «об увеличении в этом году поддержки на 100 млрд норвежских крон», или более 8,5 млрд евро, сказал Euractiv Свейнунг Ротеватн, заместитель председателя оппозиционной Либеральной партии. Это позволило бы поднять фондирование до 11,5 млрд евро с 3 млрд евро в прошлом году. Осло уже пообещал Украине долгосрочную поддержку в размере 167 млрд крон (14,7 млрд евро) до 2030 г., напомнил Euractiv представитель норвежского МИД.