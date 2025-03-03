Европа перевооружается

Европейская комиссия (ЕК) анонсировала план перевооружения стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к устойчивому миру, но для его построения необходима сила, и она начинается с усиления нас самих», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК пообещала представить план по укреплению военного потенциала ЕС 4 марта, перед саммитом лидеров стран ЕС 6 марта. Она также сообщила о намерении направить письмо с планами по усилению обороны европейским лидерам.

Ранее, 2 марта, после встречи в Лондоне фон дер Ляйен призвала к срочному перевооружению Европы и заявила о намерении изменить бюджетные и финансовые нормы ЕС.