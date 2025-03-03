USD 1.7000
EUR 1.7710
RUB 1.9004
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Европа перевооружается

17:10 828

Европейская комиссия (ЕК) анонсировала план перевооружения стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к устойчивому миру, но для его построения необходима сила, и она начинается с усиления нас самих», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК пообещала представить план по укреплению военного потенциала ЕС 4 марта, перед саммитом лидеров стран ЕС 6 марта. Она также сообщила о намерении направить письмо с планами по усилению обороны европейским лидерам.

Ранее, 2 марта, после встречи в Лондоне фон дер Ляйен призвала к срочному перевооружению Европы и заявила о намерении изменить бюджетные и финансовые нормы ЕС.

Трамп анонсирует что-то «грандиозное»
Трамп анонсирует что-то «грандиозное»
17:17 1417
Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг
Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг обновлено 17:12
17:12 2251
Русские продвигаются в Курской области. Для украинцев критическая ситуация
Русские продвигаются в Курской области. Для украинцев критическая ситуация обновлено
16:51 3239
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
14:13 3612
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 7226
Секретные переговоры русских и американцев в Швейцарии. Реакция Кремля
Секретные переговоры русских и американцев в Швейцарии. Реакция Кремля обновлено 15:55
15:55 3518
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана фото
15:40 895
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 4055
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 9398
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
14:04 3517
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией обновлено 14:01
14:01 10927

ЭТО ВАЖНО

Трамп анонсирует что-то «грандиозное»
Трамп анонсирует что-то «грандиозное»
17:17 1417
Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг
Шахин Бабаев возглавил Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг обновлено 17:12
17:12 2251
Русские продвигаются в Курской области. Для украинцев критическая ситуация
Русские продвигаются в Курской области. Для украинцев критическая ситуация обновлено
16:51 3239
Нефтью и не пахнет
Нефтью и не пахнет наша корреспонденция
14:13 3612
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 7226
Секретные переговоры русских и американцев в Швейцарии. Реакция Кремля
Секретные переговоры русских и американцев в Швейцарии. Реакция Кремля обновлено 15:55
15:55 3518
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана
Насыщенные переговоры Али Асадова с премьером Казахстана фото
15:40 895
Зеленскому надо быть хитрее
Зеленскому надо быть хитрее наша корреспонденция
13:18 4055
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 9398
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
Новая коалиция против Эрдогана в Турции
14:04 3517
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией
ВСУ о месячном перемирии между Украиной и Россией обновлено 14:01
14:01 10927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться