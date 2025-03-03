Трамп анонсирует что-то «грандиозное»
17:17 1419
Президент США Дональд Трамп пообещал сообщить что-то «грандиозное» 4 марта. Об этом он написал в соцсети.
Трамп отметил, что завтрашний вечер будет «большим», «я расскажу все как есть».
«Единственный президент, который не отдал ни одной пяди земли Украины путинской России, – это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят», - пишет Трамп.
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