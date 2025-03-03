Китай будет готовить пакистанских астронавтов
Китай начнет подготовку пакистанских астронавтов для работы на околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает издание SpaceNews.
Соглашение о наборе и обучении астронавтов подписали Китайское управление пилотируемых космических полетов и Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы.
«Это первый случай, когда Китай будет отбирать и обучать иностранных астронавтов, и пакистанский астронавт в будущем полетит на китайскую космическую станцию», — сообщает издание.
Процесс отбора пакистанского астронавта для полета на станцию Tiangong должен быть завершен в течение примерно одного года. Первые миссии пакистанских астронавтов на китайскую станцию ожидаются в ближайшие несколько лет.
В феврале также было сообщено, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.