Китай будет готовить пакистанских астронавтов

«Это первый случай, когда Китай будет отбирать и обучать иностранных астронавтов, и пакистанский астронавт в будущем полетит на китайскую космическую станцию», — сообщает издание.

Соглашение о наборе и обучении астронавтов подписали Китайское управление пилотируемых космических полетов и Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы.

Китай начнет подготовку пакистанских астронавтов для работы на околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Процесс отбора пакистанского астронавта для полета на станцию Tiangong должен быть завершен в течение примерно одного года. Первые миссии пакистанских астронавтов на китайскую станцию ожидаются в ближайшие несколько лет.

В феврале также было сообщено, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.