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Китай будет готовить пакистанских астронавтов

17:23 325

Китай начнет подготовку пакистанских астронавтов для работы на околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение о наборе и обучении астронавтов подписали Китайское управление пилотируемых космических полетов и Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы.

«Это первый случай, когда Китай будет отбирать и обучать иностранных астронавтов, и пакистанский астронавт в будущем полетит на китайскую космическую станцию», — сообщает издание.

Процесс отбора пакистанского астронавта для полета на станцию Tiangong должен быть завершен в течение примерно одного года. Первые миссии пакистанских астронавтов на китайскую станцию ожидаются в ближайшие несколько лет.

В феврале также было сообщено, что Пакистан в рамках китайской миссии Chang’e-8 отправит ровер собственной разработки в район южного полюса Луны.

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